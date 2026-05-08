İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden usulsüz ihale sistemi oluşturulduğu ve kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Başsavcılıktan Açıklama Geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen daha önceki dosyalar kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden “kurgusal ihale sistemi” oluşturularak kamu zararına neden olunduğu iddiasının araştırıldığı ifade edildi.

30 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Soruşturma kapsamında toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1 kişinin ise yurt dışında olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Belediye Bürokratları ve Şirket Yetkilileri Listede

Gözaltına alınan isimler arasında İBB bürokratları, iştirak şirket yöneticileri, mühendisler, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri yer aldı.

Operasyonda gözaltına alınanlar arasında Ağaç A.Ş.’nin eski ve mevcut yöneticilerinin yanı sıra farklı şirket ortaklarının da bulunduğu bildirildi.

Soruşturma Derinleşiyor

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturmada daha önce de dikkat çeken operasyonlar gerçekleştirilmişti. Son operasyonla birlikte ihale süreçleri, şirket bağlantıları ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin incelemelerin genişletildiği değerlendiriliyor.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.