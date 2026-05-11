Kurban Bayramı yaklaşırken yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesinde 2026 yılı tutarı 4 bin TL olarak belirlenirken, ödeme takvimiyle ilgili beklentiler de netleşmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yaptığı açıklamalar sonrası, ödemelerin bayram öncesine çekilmesi ihtimali güç kazandı.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli bayram ikramiyesinin, 18 Mayıs ile 22 Mayıs 2026 tarihleri arasında hesaplara aktarılması bekleniyor.

Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin maddi olarak rahatlamasını hedefleyen ödeme takviminin, resmi açıklamayla birlikte netlik kazanması bekleniyor.

Bakan Vedat Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede bayram ikramiyelerinin erken ödenmesine yönelik çalışma yapılabileceğini ifade etmişti. Bu açıklama, emekliler arasında beklentiyi artırdı.

Kurban Bayramı 2026 Ne Zaman?

Bayram planı yapan vatandaşlar için 2026 Kurban Bayramı takvimi şöyle:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 Salı

26 Mayıs 2026 Salı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

27 Mayıs 2026 Çarşamba 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

28 Mayıs 2026 Perşembe 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

29 Mayıs 2026 Cuma 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Bayram öncesi yapılacak ödeme ile milyonlarca emeklinin alışveriş ve seyahat hazırlıklarını daha rahat yapması bekleniyor.

Kimler Bayram İkramiyesi Alabilecek?

Emekli bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, birçok hak sahibi de yararlanabilecek.

İkramiye alabilecek gruplar şunlar:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

Dul ve yetim maaşı alanlar

Yaşlılık maaşı alan vatandaşlar

Malulen emekli olanlar

İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alanlar

Şehit yakınları

Muharip gaziler

Güvenlik korucuları

Şampiyon sporcular

Terörden zarar gören siviller ve hak sahipleri

Dul ve Yetim Maaşı Alanlara Ne Kadar Ödenecek?

Dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara ödeme, hisse oranına göre yapılacak.

Ödeme oranları şöyle:

Yüzde 75 hak sahiplerine: 3 bin TL

3 bin TL Yüzde 50 hak sahiplerine: 2 bin TL

2 bin TL Yüzde 25 hak sahiplerine: 1.000 TL

Resmi Açıklama Bekleniyor

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz resmen açıklanmasa da beklenti, ödemelerin bayram öncesinde tamamlanması yönünde. Resmi takvimin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.