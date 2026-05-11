Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla 24 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu gerçekleştirildi.
Adana, Ankara, Antalya, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Aksaray ve Kilis’te düzenlenen operasyonlarda, vatandaşları farklı yöntemlerle dolandırdığı belirlenen şüpheliler hedef alındı.
936 Milyon Liralık Vurgun
Yürütülen soruşturmalarda şüphelilerin;
- Umreye götürme vaadiyle,
- Kuyumculara sahte ve düşük ayarlı altın satarak,
- “Sazan sarmalı” yöntemiyle araç ve gayrimenkul satışlarında,
- Yurt dışı oturum ve vize işlemleri bahanesiyle,
- Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak,
- Sahte vekalet ve senet düzenleyerek,
- Sosyal medya üzerinden sahte ilanlarla,
- İş bulma vaadiyle
vatandaşları toplam 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edildi.
224 Şüpheli Yakalandı
Operasyon kapsamında 224 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerden;
- 133’ü tutuklandı
- 91 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi
Çok Sayıda Delil Ele Geçirildi
Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, iletişim cihazı, ziynet eşyası, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Yetkililer, vatandaşları özellikle sosyal medya ilanları, sahte yatırım teklifleri ve resmi kurum kimliği kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.