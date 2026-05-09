BARKAN Ailesinin Yeni Üyesi Sahneye Çıktı

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli hamleleri hız kesmeden sürerken, HAVELSAN geliştirdiği yeni nesil insansız kara aracı BARKAN 3’ü ilk kez SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda vitrine çıkardı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda sergilenen araç, sahip olduğu gelişmiş teknolojik altyapısıyla savunma çevrelerinin dikkatini çekti.

Daha Güçlü, Daha Akıllı, Daha Dayanıklı

Önceki versiyonlara kıyasla daha büyük ve daha güçlü olarak geliştirilen BARKAN 3; 1 ton ağırlığında, 2,7 metre uzunluğunda ve 1,5 metre genişliğinde tasarlandı.

Yeni platformun 250 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken, zorlu arazi koşullarında yüksek performans göstermesi hedeflendi.

Yerden yüksek yapısı sayesinde 35 santimetrelik engelleri rahatlıkla aşabilen araç; dik ve engebeli arazilerde etkin görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

Yapay Zeka ile Kendi Yolunu Buluyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, BARKAN 3’ün artırılmış otonom yetenekleriyle dikkat çektiğini belirtti. Araç, çevresini 360 derece algılayabilen gelişmiş sensör sistemi sayesinde dış dünyayı analiz ederek rota oluşturabiliyor.

En dikkat çeken özelliklerden biri ise yapay zeka destekli “eve dönüş” kabiliyeti oldu. Sistem, geçtiği güzergahı hafızasına alarak gerektiğinde insan müdahalesi olmadan başlangıç noktasına dönebiliyor.

İHA Taşıyabiliyor, Görev Yönetebiliyor

BARKAN 3 yalnızca kara görevleriyle sınırlı değil. Araç, üzerine entegre edilen sistemlerle insansız hava araçlarını taşıyabiliyor ve yönetebiliyor.

Radar ve elektro-optik kameralarla tehdit analizi yapabilen sistem, hedef tespiti ve teşhis gerçekleştirebiliyor. Ancak HAVELSAN, güvenlik prensibi gereği silah kullanımında nihai kararın insan operatörde olduğunu vurguladı.

HAVELSAN’ın İhracat Hedefi Büyüyor

HAVELSAN, yalnızca yerli kullanım değil küresel pazarda da büyümeyi hedefliyor. Genel Müdür Nacar, şirketin halihazırda 30’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, mevcut ihracat oranını yüzde 50’nin üzerine taşımayı amaçladıklarını açıkladı.

Şirketin ürünleri Endonezya’dan Şili’ye kadar dört kıtada aktif şekilde kullanılıyor.

Seri Üretim İçin Geri Sayım

HAVELSAN, BARKAN 2 için seri üretim sürecini başlatırken, BARKAN 3 için de benzer sürecin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 5 yıllık saha deneyimiyle geliştirilen yeni platformun, farklı operasyonel ihtiyaçlara göre şekillendirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunulması planlanıyor.