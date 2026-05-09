Kritik Kurumlarda Görev Değişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla üst düzey kamu kurumlarında dikkat çeken değişiklikler yapıldı. Resmi Gazete’de yer alan kararlara göre ekonomi yönetimi ve kamu kurumlarının önemli pozisyonlarına yeni isimler getirildi.

Özellikle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki atamalar kamuoyunun gündemine oturdu.

TÜİK’in Yeni Başkanı Mehmet Arabacı Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Böylece TÜİK’te görev değişimi yaşanırken, ekonomi verilerinin yönetildiği en kritik kurumlardan biri yeni başkanına kavuşmuş oldu.

SPK’da Yeni Dönem

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı görevine Mahmut Sütçü getirildi. Daha önce SPK ikinci başkanı olarak görev yapan Sütçü’nün yeni dönemde finans piyasalarının denetim ve düzenleme süreçlerinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

Aynı kararla SPK ikinci başkanlığına Ahmet Aksu, kurul üyeliğine ise Yusuf Sünbül atandı.

Merkez Bankası’na Yeni Başkan Yardımcısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine Yusuf Emre Akgündüz atandı. Ekonomi çevrelerinin yakından takip ettiği bu değişiklik, para politikası yönetimi açısından dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı görevine Dr. Hızır Aslıyüksek getirildi. Adli tıp alanında akademik ve idari tecrübesiyle bilinen Aslıyüksek’in yeni görevinde kurumun çalışmalarına yön vermesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nda da Değişim

Atama kararları yalnızca ekonomi kurumlarıyla sınırlı kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı’nda da görev değişikliği yaşandı. Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alınırken, yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan atandı.

TÜİK BAŞKANI MEHMET ARABACI KİMDİR?

1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğan Mehmet Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

Mezun olduktan sonra açılan hesap uzman yardımcılığı sınavını kazanan Arabacı, 2001-2004 yıllarında hesap uzman yardımcısı, 2004-2007 yıllarında hesap uzmanı olarak görev yaptı.

Arabacı, 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 yılına kadar bu görevi yürüten Arabacı, 2009-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı.

Aynı zamanda "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapan Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2012-2014 yıllarında ifa eden Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı.

Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

SPK BAŞKANI MAHMUT SÜTÇÜ KİMDİR?

1968 yılında Samsun/Bafra'da dünyaya gelmiştir. İlk öğrenimini Bafra'da, orta ve lise öğrenimini Amasya'da tamamlamıştır. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümümden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1991 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamış olup; 1994 yılında Hesap Uzmanı, 2003 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2002-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nca İngiltere'de bir yıl görevlendirilmiş olup, daha sonra sırasıyla;

2004-2005 yılları arasında Dış Ticaret Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul), bu görevle birlikte Marmara Kurumlar Vergi Dairesi ve Boğaziçi Vergi Dairesi Başkanlığı Vekalet, 2005 yılında Antalya Gelirler Bölge Müdürlüğü Vekalet, 2005-2013 yılları arasında Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 2013-2016 yılları arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

27.02.2016 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevine atanmış olup, 01.03.2016-27.01.2017 tarihleri arasında Ankara Vergi Dairesi Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.

2006-2009 öğretim yıllarında Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünde Vergi Hukuku dersleri vermiştir.

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI HIZIR ASLIYÜKSEK KİMDİR?

Dr. Hızır Aslıyüksek, 1973 yılında Rize Ardeşen'de doğdu. Bayırcık İlkokulu'nda başladığı ilkokulun son yılını Ardeşen Merkez İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Ardeşen İmam Hatip Lisesi orta kısmından (1987) ve Ardeşen Lisesi'nden (1991) mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı ve 1997 yılında mezun oldu.

Şişli Belediyesi (1997) ve Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde (1997-2000) pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Aslıyüksek, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği yüksek lisans eğitimi (1997-2000) aldı. 1999 yılında Adli Tıp Kurumu'nun açtığı adli tıp uzmanlığı sınavını kazanan Dr. Aslıyüksek, 2003 yılında "Adli Tıp Kurumu İşleyişinin Analizi" başlıklı uzmanlık tezi ile adli tıp ihtisasını tamamlayarak Adli Tıp Uzmanı unvanını aldı.

2007-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "Başhekim Yardımcısı" olarak görev yapan Dr. Hızır Aslıyüksek, 2009-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sağlık İşlerinden Sorumlu Rektör Danışmanlığı görevlerinde bulundu.

2010 yılında Yardımcı Doçent Dr. olarak İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'ne atanan Dr. Aslıyüksek, 2018 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nde Dr. Öğretim Üyesi kadrosunda görev yaptı. Ayrıca Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tıp Hukuku Anabilim Dalında, Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programında Adli Tıp, Adli Bilimlerde Delil ve Bilirkişilik, Adli Tıp ve Hekim Hatalarına Yaklaşım ve Tıbbi Bilirkişilik Uygulamaları gibi dersler verdi. Aynı zamanda Adli Tıp Kurumu'nda birçok adli tıp uzmanlık tezlerini yönetti.

Dr. Aslıyüksek; İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Derneği, Hekim Hakları Derneği, Türk Kızılayı İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Mezunlar Derneği, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, Ardeşen Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ardeşen Eğitim ve Kültür Vakfı, Rize Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliği Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı ve İlim Yayma Vakfı üyelik ve yönetimlerinde bulundu.