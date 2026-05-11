İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Moğolistan’da önemli görüşmelere imza attı. Türkiye ile Moğolistan arasında gerçekleştirilen Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10. Dönem Toplantısı kapsamında Moğolistan İçişleri ve Adalet Bakanı Sainbuyan Amarsaikhan ile bir araya gelen Çiftçi, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini ve FETÖ ile mücadeleyi masaya yatırdı.

FETÖ’ye Karşı Net Mesaj

Görüşmede FETÖ konusuna özel vurgu yapan Bakan Çiftçi, örgütün yalnızca Türkiye’nin demokratik yapısını hedef alan bir terör yapılanması olmadığını belirtti.

Çiftçi, FETÖ’nün faaliyet gösterdiği ülkelerde gizli yapılanmalar oluşturarak kendi çıkarlarına hizmet edecek kişiler yetiştirmeye çalıştığını ifade ederek, bu tehdidin uluslararası boyutta değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Moğolistan’a Teşekkür

Moğolistan’ın geçmişte FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını belirten Çiftçi, örgüt bağlantılı kişilerin ülkeden çıkarılmış olmasının önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Ancak örgütün farklı yöntemlerle varlığını sürdürmeye çalıştığını belirten Bakan Çiftçi, Almanya merkezli bir paravan şirket üzerinden bazı eğitim kurumları üzerindeki etkinliğin sürdüğünü ifade etti.

Maarif Vakfı Vurgusu

Yurt dışında güvenilir ve şeffaf eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Çiftçi, Türkiye Maarif Vakfı’nın bu noktadaki rolünü hatırlattı.

Çiftçi, Türkiye Maarif Vakfı’nın Moğolistan’da resmi statü kazanması ve eğitim faaliyetlerine başlaması için gerekli yasal zeminin oluşturulmasının önemine işaret etti.

Ayrıca uygun görülmesi halinde FETÖ bağlantılı eğitim kurumlarının Maarif Vakfı’na devrine yönelik iş birliği beklentisini de dile getirdi.

İki Ülke Arasında Güvenlik İş Birliği Güçleniyor

Bakanlık açıklamasına göre görüşmede iki ülke arasında daha önce imzalanan güvenlik iş birliği anlaşmaları da gündeme geldi.

Bunlar arasında:

Güvenlik İş Birliği Anlaşması ve Ek Protokol

Türkiye Göç İdaresi ile Moğolistan Göç Servisi arasındaki mutabakat

AFAD ile Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi iş birliği anlaşması

yer aldı.

Yetkililer, Türkiye ile Moğolistan arasındaki güvenlik ve kurumsal iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesinin hedeflendiğini belirtti.