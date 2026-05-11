Yükselen yaşam maliyetleri ve düğün masrafları nedeniyle evlilik planlarını erteleyen gençler için dikkat çeken bir destek modeli hayata geçirildi. “Güçlü aile, güçlü toplum” anlayışıyla faaliyet gösteren Çeyiz Vakfı, hem maddi hem de manevi destek programlarıyla genç çiftlerin yanında yer alıyor.

Vakıf; faizsiz geri ödemeli nakit destek, çeyiz yardımı, evlilik öncesi eğitimler ve aile danışmanlığı hizmetleriyle aile kurumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Evlenecek Çiftlere 350 Bin TL’ye Kadar Faizsiz Destek

Çeyiz Vakfı Başkanı Mahmut Karasakız, gençlerin evlilikten uzaklaşmasının en önemli nedenlerinden birinin ekonomik zorluklar olduğunu belirterek, bu noktada çözüm üretmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Vakfın sunduğu karz-ı hasen (faizsiz borç) desteği kapsamında evlilik hazırlığındaki çiftlere 350 bin TL’ye kadar nakit destek sağlanıyor. Bu destek, 12 ay taksitli ve faizsiz olarak veriliyor.

Karasakız, özellikle geliri olan ancak düğün için birikim yapamayan gençlerin bu destekle ağır borç yüküne girmeden evliliklerini gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Kimler Başvurabiliyor?

Destekten yararlanmak isteyen adaylar için bazı kriterler bulunuyor.

Başvuru şartları şöyle:

18-35 yaş arasında olmak

İlk evliliğini yapıyor olmak

Resmi nikah tarihinden en fazla 3 ay önce başvurmak

Başvurular vakıf komisyonu tarafından değerlendiriliyor ve ödeme planı buna göre oluşturuluyor.

Gelinlik ve Kınalık Desteği de Var

Vakfın yalnızca nakit destekle sınırlı kalmadığı belirtildi.

Evlenecek çiftler için oluşturulan özel showroomda gelinlik ve kınalık desteği de sunuluyor. Çiftler beğendikleri kıyafetleri düğün öncesinde teslim alıp, organizasyon sonrası kuru temizlenmiş şekilde iade ediyor.

Bu uygulamayla damat tarafının üzerindeki 50 ila 100 bin TL arasındaki mali yükün azaltılması hedefleniyor.

Çeyiz Yardımı İhtiyaç Sahiplerine Veriliyor

Çeyiz yardımları ise hibe şeklinde ihtiyaç sahibi çiftlere ulaştırılıyor.

Destek paketlerinde:

Beyaz eşya

Tekstil ürünleri

Mutfak gereçleri

Küçük ev aletleri

gibi temel ev ihtiyaçları yer alıyor.

Aile Danışmanlığı Hizmeti Herkese Açık

Vakıf, evlilik sonrası aile yapısının korunmasına yönelik danışmanlık desteği de sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli yürütülen bu hizmet kapsamında, çiftlere psikolojik destek ve rehberlik sunuluyor. Danışmanlık hizmetinde yaş sınırı ya da özel kriter bulunmuyor.