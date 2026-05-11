Türkiye’de son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez hedefte İstanbul’da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı vardı. Telefon dolandırıcılarının profesyonel kurgusuyla kandırılan savcı, kısa sürede yüz binlerce liralık maddi kayıpla karşı karşıya kaldı.

Telefonla Arayıp Panik Yarattılar

İddiaya göre olay, 24 Nisan günü mesai çıkışında yaşandı. İstanbul’da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G., 212 alan kodlu sabit bir numaradan arandı.

Kendisini banka çalışanı olarak tanıtan şüpheli, hesapta şüpheli işlemler bulunduğunu öne sürerek savcıdan mobil bankacılık hesabını kontrol etmesini istedi.

Hesabına giriş yapan H.G., hesabından 480 bin TL’lik işlem yapıldığını görünce büyük panik yaşadı.

“İşlemi İptal Edeceğiz” Diyerek İkinci Tuzağı Kurdular

İlk görüşmenin ardından telefonu kapatan dolandırıcılar, kısa süre sonra yeniden iletişime geçti.

Bu kez sözde işlemi geri almak için “ters işlem” yapılması gerektiğini söyleyen şüpheliler, savcıya 370 bin TL kredi başvurusu yaptırdı.

Çekilen kredinin de belirtilen hesaba EFT ile gönderilmesini isteyen dolandırıcılar, planlarını adım adım uyguladı.

Gerçek Bankayı Arayınca Şok Ortaya Çıktı

İşlemler tamamlandıktan sonra durumdan şüphelenen H.G., hesabına yeniden erişmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine doğrudan bankayla iletişime geçen savcı, toplamda 850 bin TL dolandırıldığını öğrendi.

Olay sonrası resmi şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

3 Şüpheli Yakalandı

Savcılık koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler:

Musa D. (53)

Ramazan T. (32)

Ece D. (19)

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Paranın Tamamı Kurtarıldı

Soruşturma kapsamında hızlı müdahale sayesinde savcı H.G.’nin dolandırılan parasının kurtarıldığı ve maddi zararının giderildiği öğrenildi.

Uzmanlardan Kritik Uyarı

Yetkililer, vatandaşları şu konularda dikkatli olmaya çağırıyor:

Kendini banka görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar etmeyin

Telefonla yönlendirme ile EFT/havale yapmayın

Şüpheli durumda telefonu kapatıp bankanın resmi numarasını siz arayın

Kredi çekme veya “işlem iptali” adı altında yönlendirmelere kanmayın

Dijital dolandırıcılık yöntemleri her geçen gün daha sofistike hale gelirken, uzmanlar “kim ararsa arasın, finansal işlemleri yalnızca resmi kanallar üzerinden doğrulayın” uyarısını yineliyor.