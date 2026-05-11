Kahramanmaraş Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları (KAMEK) öncülüğünde düzenlenen “Çanta Charm Yapım Atölyesi”, anneler ile çocuklarına birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşattı. Piazza AVM’nin zemin katında düzenlenen etkinlik, renkli ve sıcak bir atmosferle unutulmaz anlara sahne oldu.

Etkinlik alanında kurulan atölyelerde çocuklar, anneleriyle birlikte çeşitli materyaller kullanarak çanta süsleri tasarladı. Miniklerin hayal gücüyle şekillenen ürünler, Anneler Günü’nün en anlamlı hediyelerine dönüştü.

Sevgiyle Tasarlanan Hediyeler Annelere Verildi

Çocukların kendi emekleriyle hazırladığı hediyeler, annelere duyulan sevginin en saf ve içten ifadesi olarak dikkat çekti. Atölye süresince hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşanırken, çocukların el becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlandı. Aynı zamanda anneler ve çocukları arasındaki iletişimi güçlendiren etkinlik, aile içi bağların pekişmesine de önemli bir zemin oluşturdu.