Kahramanmaraş’ta Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Annelerine anlamlı bir hediye almak isteyen vatandaşlar, çiçekçilerin yolunu tutarken kent genelinde hareketlilik dikkat çekti.

Çiçekçi tezgâhlarında gül, orkide ve özel tasarım buketler ön plana çıkarken, esnaf artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcadı. Siparişlerin son günlerde belirgin şekilde arttığını belirten çiçekçiler, Anneler Günü’nün sektör açısından yılın en yoğun dönemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, annelerine duydukları sevgiyi çiçeklerle ifade etmeyi tercih ederken, çarşı ve alışveriş noktalarında oluşan yoğunluk renkli görüntülere sahne oldu. Esnaf, yoğunluğun hafta sonuna kadar devam etmesini beklediklerini belirtti.