Kahramanmaraş’ta Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Doğa Yürüyüşü ve Foto Safari” etkinliği, Andırın ilçesinin Kargaçayırı mevkiinde doğaseverleri bir araya getirdi.

Kahramanmaraş Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ve Andırın Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 150 kişi katıldı. Sabah saatlerinde başlayan programda katılımcılar, bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde 8 kilometrelik parkuru yürüyerek tamamladı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen foto safari bölümünde ise katılımcılar, Kargaçayırı’nın bahar manzaralarını, doğanın uyanışını ve yürüyüş anlarını objektiflerine yansıttı. Program, doğa sporları ile sanatı bir araya getirerek katılımcılara farklı bir deneyim sundu.

Yetkililer, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, kontenjanların kısa sürede dolmasının bu tür organizasyonlara olan ilginin göstergesi olduğunu ifade etti.

Hıdırellez’in doğanın canlanışını simgeleyen ruhu eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.