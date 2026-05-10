Kahramanmaraş’ta yapımı süren yeni stadyumun inşasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından inşa edilen 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun, 2027-2028 sezonunda hizmete açılması planlanıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yükselen proje, tamamlandığında yalnızca futbol karşılaşmalarına değil, birçok spor organizasyonu ve etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

105 bin metrekare alan üzerine kurulan stadyum kompleksinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, sporcu alanları, soyunma odaları, antrenman salonları, iş yerleri ve sosyal donatı alanları yer alacak. İnşaatta şu ana kadar yüzde 35 seviyesine ulaşıldı.

TOKİ İnşaat Uzmanı Taha Selvi, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirterek, stadyumun yalnızca bir spor alanı değil, aynı zamanda sosyal donatı ve spor kompleksleriyle şehrin önemli yaşam merkezlerinden biri olacağını ifade etti.