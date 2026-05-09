Çamlıca Restoran’da düzenlenen özel kahvaltı programında yaklaşık 100 anne bir araya gelirken, duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte anneliğin kutsallığı ve fedakârlığın değeri bir kez daha gözler önüne serildi.

Toplumun temel direği olan anneleri onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen programa, Türk Anneler Derneği tarafından “Yılın Annesi” seçilen Ayla Kara’nın kızı Dilara Kıyak’ın yanı sıra Ayla Kara’nın öğretmen arkadaşları ve şehit anneleri de katılım sağladı.

Samimi atmosferiyle dikkat çeken program, birlik ve beraberlik duygularının hâkim olduğu özel bir buluşmaya dönüştü.

Kahvaltının ardından başta Ayla Kara olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi.

Duygusal anların yaşandığı programda, anneliğin toplumdaki yeri ve taşıdığı kutsal sorumluluk üzerine konuşmalar yapıldı. Katılımcılar zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamazken, annelere duyulan sevgi ve minnet duygusu salonu adeta kuşattı.

Programda konuşma yapan Dilara Kıyak, annesi Ayla Kara’yı büyük bir özlemle andığını ifade ederek, kendisinin de bir anne olduğunu söyledi. Annelik duygusunun tarifsiz bir fedakârlık ve sevgi barındırdığını dile getiren Kıyak’ın sözleri salonda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Türk Anneler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Sibel Akarca ise annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Hayatın her alanında fedakârlıklarıyla örnek olan annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, onlara duyduğumuz minneti bu tür etkinliklerle ifade etmeye gayret ediyoruz.”

Sevginin, fedakârlığın ve merhametin simgesi anneler için düzenlenen program, katılımcıların gönlünde iz bırakan anlamlı bir gün olarak hafızalarda yer etti.