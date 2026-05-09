Kahramanmaraş’ta AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Ulu Camii’nde gerçekleştirilen programda, 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile ebediyete irtihal eden tüm anneler dualarla anıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, hayatını kaybeden vatandaşlar için de dua edildi.

Anneler Günü arifesinde düzenlenen programa AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, saldırıda evlatlarını kaybeden aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.