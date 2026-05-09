Bu kapsamda hastane yönetimi tarafından Doğa Koleji Konferans Salonu’nda ailelere yönelik bilgilendirici bir konferans programı düzenlendi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği programda, çocuk ve gençlerin ruh sağlığına dair önemli konular uzman isimler tarafından ele alınırken, ailelerin bilinçlenmesine katkı sağlayacak değerli bilgiler paylaşıldı.

Program, HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel’in açılış konuşmasıyla başladı.

Toplum sağlığının yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını vurgulayan Temel, özellikle çocuk ve gençlerin ruhsal gelişim süreçlerinde ailelerin bilinçli yaklaşımının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Konferans kapsamında Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Uzmanı Uzman Doktor Hayati Genç ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Ali Nuri Öksüz, katılımcılara kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi.

Uzman isimler, “Erken Uyarı İşaretleri: Çocuklarda Davranışsal Riskleri Fark Etmek”, “Ergenlik ve Eringenlik Süreci” gibi kritik başlıklarda aileleri bilgilendirdi.

Çocukların davranışlarında görülen değişimlerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, ergenlik döneminde yaşanan psikolojik süreçler, aile içi iletişimin önemi ve riskli davranışların erken fark edilmesinin hayati rolü detaylı örneklerle anlatıldı.

Katılımcılar, uzmanlara merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı bulurken, konferans boyunca dikkatle notlar aldı.

Bilgilendirici içeriği ve samimi atmosferiyle büyük beğeni toplayan programın sonunda HG Hospital Başhekimi Uzm. Dr. Levent Temel tarafından konuşmacılara plaket ve çiçek takdim edildi.

Toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarını sürdüren HG Hospital, düzenlediği bu anlamlı konferansla bir kez daha sağlık hizmetinin yalnızca hastane duvarlarıyla sınırlı olmadığını ortaya koydu.

Özellikle çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen program, ailelerden tam not aldı.