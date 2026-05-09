Duaların semaya yükseldiği programda vatandaşlar, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak ve birlik beraberlik mesajı vermek için saf tuttu. Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve okunan Mevlid-i Şerif ile camide duygu dolu anlar yaşanırken, katılımcılar zaman zaman gözyaşlarına hâkim olamadı.

Ulu Camii’nde gerçekleştirilen programa vatandaşların yoğun ilgi göstermesi dikkat çekerken, şehrin önde gelen isimleri de programa katılarak şehit ailelerinin acısını paylaştı.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Milletvekilleri Ömer Oruçbilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile AK Parti İl Başkanı M. Burak Gül, tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, böylesine anlamlı bir programda vatandaşlarla bir araya gelmenin önemli olduğunu ifade etti.

Katılım sağlayan herkese teşekkür eden protokol üyeleri, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve toplum olarak kenetlenmenin büyük önem taşıdığını belirtti.

Maneviyatın, vefanın ve dayanışmanın ön plana çıktığı program, edilen dualarla sona ererken, katılımcıların gönlünde derin izler bıraktı.