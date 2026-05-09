Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Onikişubat Vadi Mahallesi’nde bulunan Sümbüllü Caddesi’nde gerçekleştirilecek güçlendirme çalışmaları nedeniyle bölgede geçici trafik düzenlemesine gidildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sümbüllü Caddesi’nin Tekerek istikametine çıkış yönünün gerçekleştirilecek çalışmalar dolayısıyla araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi. Çalışma süresince ulaşımın arterin iniş şeridi üzerinden çift yönlü olarak sağlanacağı ifade edildi.

Ulaşımın Aksamaması İçin Tedbirler Alındı

Çalışma sürecinde bölgede trafik akışının kontrollü şekilde sürdürülebilmesi için gerekli yönlendirme ve güvenlik önlemleri alındı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulanırken, alternatif güzergâhların tercih edilmesinin ulaşım yoğunluğunu azaltacağı kaydedildi.