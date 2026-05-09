Kahramanmaraş’ta AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Ulu Camii’nde gerçekleştirilen programda, 15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile ebediyete irtihal eden tüm anneler için dualar edildi. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, hayatını kaybeden vatandaşlar rahmetle anıldı.

Anneler Günü arifesinde gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Program sonrası açıklamada bulunan AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Asuman Yavuz, Anneler Günü haftası dolayısıyla anlamlı bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yavuz, programın ardından saldırıda evlatlarını kaybeden ailelerle bir araya geldiklerini ifade ederek, ailelerin taleplerinin ilgili kurumlara iletildiğini ve sürecin yakından takip edildiğini kaydetti.