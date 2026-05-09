64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, TÜGVA Hatay İhtisas Akademisi’nde düzenlenen programda gençlerle buluştu.

Programda gençlerle aynı çatı altında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Ünal, Hatay gibi derin bir tarihe sahip ve zorlu süreçlerden geçmiş bir şehirde gerçekleştirilen bu tür buluşmaların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Günümüzde asıl meselenin bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi anlam, ahlak ve idrakle buluşturmak olduğunu belirten Ünal, gençlerin bu noktada taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti. Fikir ve bilinç sahibi bir gençliğin önemine değinen Ünal, programda yer alan gençlerin bu bilinçle hareket ettiğini ifade etti.

Programın sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Ünal, gençlere başarı dileklerini iletti.