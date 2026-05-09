Akıllı Telefonlarda Taksit Düzenlemesi Masada

Akıllı telefonlara uygulanan taksit sınırlamasında değişiklik için geri sayım başladı. Ticaret Bakanlığı, sektörden gelen talepler doğrultusunda mevcut uygulamayı yeniden değerlendirmeye aldı.

Uzun süredir üreticiler ve GSM operatörleri, artan cihaz fiyatları nedeniyle mevcut taksit limitlerinin yetersiz kaldığını belirterek düzenleme talebinde bulunuyordu.

12 Taksit İçin Yeni Fiyat Sınırı Geliyor

Mevcut sistemde belirli fiyat seviyesinin altındaki telefonlara 12 taksit imkânı sunulurken, bu sınırın üzerindeki cihazlarda taksit sayısı ciddi şekilde düşüyor.

Hazırlanan yeni düzenlemeyle birlikte bu limitin yukarı çekilmesi planlanıyor. Böylece daha pahalı akıllı telefon modelleri de uzun vadeli ödeme seçeneğine dahil olabilecek.

Daha Fazla Model İçin Taksit İmkânı

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, tüketicilerin daha geniş ürün yelpazesinde taksitli alışveriş yapabilmesi mümkün olacak.

Özellikle orta ve üst segment telefon modellerine ulaşmak isteyen kullanıcılar için bu değişikliğin önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.

Düzenleme Ne Zaman Açıklanacak?

Sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından düzenlemenin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Kulislerde, yeni uygulamanın mayıs sonu ya da haziran ayında kamuoyuna duyurulabileceği konuşuluyor.