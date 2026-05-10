Millî Eğitim Bakanlığı tarafından “Yeşil Vatan, Mavi Gelecek” temasıyla düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda Kahramanmaraşlı öğrenciler önemli başarılara imza attı.

Temel Seviye Çizgi İzleyen kategorisinde Kervan Pastaneleri Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mahmut Kurt ve İsmail Efe Kısacık birincilik elde etti. Aynı kategoride Şehit Tebernüş Özler Ortaokulu öğrencileri Yiğithan Kaya, Mehmet Vefa Gültekin ve Ahmet Onur Arslantaş ise yarışmayı üçüncü sırada tamamladı.

Öte yandan Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Gökhan Emin Gürbüzel ve Eren Birtek, “Tasarla Çalıştır” kategorisinde ikincilik başarısı gösterdi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, TÜBİTAK ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 81 ilden ve 23 ülkeden toplam 17 bin 994 yarışmacı ile 5 bin 855 robot katıldı. Kahramanmaraş ise 96 takımla yarışmaya katılarak en fazla robotla katılan 11’inci il oldu.

Su üstü robotlardan insansız hava araçlarına, otonom araçlardan robotik kollara kadar birçok kategoride gerçekleştirilen yarışmalar, öğrencilerin teknoloji ve inovasyon alanındaki becerilerini ortaya koydu.

Yetkililer, elde edilen başarıların mesleki ve teknik eğitimin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtirken, öğrencileri ve emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.