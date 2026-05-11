Olay, dün akşam saatlerinde Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gurmo Ağaç isimli şahıs, eşi tarafından evlerinin bahçesinin alt kısmında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, şahsın kronik kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğu, ayrıca daha önce by-pass ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Nöbetçi doktor tarafından yapılan muayenede, Ağaç’ın vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı bildirildi.

Ağaç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.