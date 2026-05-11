Olay, gece saatlerinde Beyazıtlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen bir grup şahıs ile başka bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavga sırasında alkollü olduğu öne sürülen şahıslardan biri, başına aldığı sert bir darbe sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Polis, kavgaya karışan tarafları ifadelerini almak üzere emniyete götürürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.