Tartışma Kısa Sürede Kavgaya Dönüştü

Olay, sabah saatlerinde Van’ın Bostaniçi Mahallesi’nde, Van-Özalp kara yolu üzerindeki canlı hayvan pazarında meydana geldi. Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı pazarda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

1 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralandı

Kavgada açılan ateş sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 13 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van’daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayvan Pazarı Kapatıldı

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olası yeni olayların önüne geçmek amacıyla canlı hayvan pazarı geçici olarak kapatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.