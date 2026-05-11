Türkiye’de Hava Isınıyor Ama Yağışlar Bitmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye yeni haftaya daha ılık bir hava ile giriyor. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini sürdürecek.

Bahar havasının kısa süreli yüzünü göstereceği bu haftada vatandaşları iki farklı tablo bekliyor: Bir yanda yükselen sıcaklıklar, diğer yanda aniden bastırabilecek gök gürültülü sağanaklar.

Büyükşehirlerde Hava Kaç Derece Olacak?

Meteoroloji verilerine göre haftalık sıcaklık tahminleri şöyle:

Ankara: 19 - 22 derece

İstanbul: 19 - 24 derece

İzmir: 25 - 28 derece

Özellikle Ege Bölgesi’nde sıcaklıkların yazı aratmayan seviyelere yaklaşması beklenirken, İstanbul ve Ankara’da da bahar havası etkili olacak.

Sağanak Yağış Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Yeni haftada ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji uzmanları, ani yağışların kısa süreli ama etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Hafta Sonu Hava Yeniden Değişecek

Hafta ortasına kadar sıcak seyredecek hava, cuma gününden itibaren yeniden yön değiştirecek.

Özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların tekrar mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor. Bu nedenle “bahar geldi” derken yeni serin hava dalgasına karşı hazırlıklı olunması isteniyor.

Ani Hava Değişimine Dikkat

Uzmanlar, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık farklarının yüksek olabileceğini belirterek özellikle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Gök gürültülü sağanak görülebilecek illerde ise ani su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Kahramanmaraş’ta yeni hafta sıcak ve güneşli hava ile başlıyor. Hafta başında termometreler 28 dereceyi gösterirken, çarşamba gününden itibaren gök gürültülü sağanak yağış kent genelinde etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre hafta sonuna doğru sıcaklıklarda belirgin düşüş bekleniyor.