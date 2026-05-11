Trafik güvenliğini tehdit eden motosiklet kazalarına karşı kapsamlı adım atıldı. İçişleri Bakanlığı, özellikle son dönemde artan motosiklet kazaları sonrası 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı’nı uygulamaya koydu.

Bakanlık verilerine göre motosikletlerin trafikteki payı ile kazalara karışma oranı arasındaki büyük fark dikkat çekti.

Çarpıcı Veriler: Her 5 Araçtan 1’i Motosiklet, Kazaların Yarısına Yakını Onlarda

2026 yılının ilk 4 aylık verilerine göre motosikletler, Türkiye’deki toplam araçların yüzde 21,3’ünü oluşturdu. Ancak trafik kazalarına karışma oranları yüzde 47,1 olarak kayıtlara geçti.

Kazalara karışan motosiklet sürücülerindeki kusur oranı ise yüzde 67,7 olarak belirlendi.

En sık tespit edilen ihlaller şöyle sıralandı:

Yüzde 49,3: Hız ihlali

Yüzde 17,3: Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

Yüzde 7,1: Şerit izleme ve değiştirme kurallarını ihlal

Motokuryeler İçin Özel Denetim Geliyor

Verilerde motokuryelere ilişkin tablo da dikkat çekti. Trafikteki toplam motosikletlerin yalnızca yüzde 1,4’ünü oluşturan motokuryelerin, kazalara karışma oranının yüzde 19,8 olması üzerine bu alanda da özel denetim kararı alındı.

Bu kapsamda özellikle P1 yetki belgeleri başta olmak üzere motokuryelere yönelik kontroller artırılacak.

Hangi İhlaller Yakın Takipte Olacak?

Yeni eylem planı kapsamında şu ihlallerde sıkı denetim uygulanacak:

Hız sınırı ihlalleri

Kırmızı ışık ihlali

Kavşak kurallarına uymama

Şerit ihlalleri

Ters yönde araç kullanımı

Kask ve koruyucu ekipman eksikliği

Trafikte tehlikeli akrobatik hareketler

Alkollü motosiklet kullanımı

Eğitim ve Yasal Düzenleme Geliyor

İçişleri Bakanlığı yalnızca denetimle değil, eğitim odaklı çalışmalarla da süreci destekleyecek.

Bu kapsamda:

Güvenli Motosiklet Kullanımı kampanyası başlatılacak

Sürücülere özel eğitim programları düzenlenecek

Mevzuatta caydırıcılığı artıracak yeni düzenlemeler yapılacak

Ayrıca motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik de özel eğitim programları düzenlenecek.

Yetkililer, amaçlarının ceza kesmek değil, trafik güvenliğini artırmak ve motosiklet sürücülerinde kalıcı farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı.