Türkiye’de yasa dışı bahis ve dijital suç yapılanmalarına karşı mücadelede yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarına yönelik İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Teknolojik altyapının da aktif kullanıldığı operasyonda, yapay zeka destekli analiz sistemleriyle yasa dışı ağların izinin sürüldüğü öğrenildi.

108 Şüpheli Gözaltında

Yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlarda 108 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin dijital platformlar üzerinden organize şekilde faaliyet yürüttüğü ve geniş çaplı suç gelirine ulaştıkları değerlendiriliyor.

5 Binden Fazla Siteye Erişim Engeli

Operasyon kapsamında yalnızca şüphelilere değil, yasa dışı dijital altyapıya da müdahale edildi.

Soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık ettiği tespit edilen 5 bin 151 internet sitesi erişime kapatıldı.

Bu adımın özellikle gençleri ve dijital kullanıcıları yasa dışı bahis ağlarından korumaya yönelik önemli bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

Bakan Gürlek’ten Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon sonrası yaptığı açıklamada devlet kurumlarının dijital suç örgütlerine karşı kararlı mücadelesinin sürdüğünü vurguladı.

Gürlek, operasyonu değerlendirirken, dijital ortamdaki yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirtti.

Yapay Zeka İlk Kez Bu Ölçekte Devrede

Operasyonda dikkat çeken detaylardan biri de yapay zeka destekli analiz sistemlerinin aktif olarak kullanılması oldu.

Yetkililer, dijital suç şebekelerinin karmaşık yapılarının çözülmesinde yeni nesil teknolojilerin kritik rol oynadığını belirtirken, benzer operasyonlarda bu yöntemlerin daha sık kullanılmasının beklendiği ifade ediliyor.

Dijital Suçlara Karşı Yeni Dönem

Uzmanlar, yasa dışı bahis ağlarının özellikle sosyal medya, sahte uygulamalar ve yönlendirme siteleri üzerinden kullanıcıları hedef aldığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yetkililer, özellikle kolay kazanç vaat eden dijital platformlara karşı temkinli olunması gerektiğinin altını çiziyor.