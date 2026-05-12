Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyeler arasında siyasi ayrım yapılmadığını belirterek, “Belediye başkanları hizmet etmek için seçilir. Ayrıştıranlar değil, birleştirenler kazanır” dedi.

Başkan, AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen belediye başkanları toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantılar öncesinde belediyelerle ilgili rutin istişareler yaptıklarını ifade eden Başkan, sorunların ve önerilerin ilgili mercilere iletildiğini söyledi.

“Bilgileri Biz de Basından Takip Ediyoruz”

Bazı siyasi tartışmalarla ilgili kendilerine özel bir bilgilendirme yapılmadığını belirten Başkan, “Biz de sizin gibi basından takip ediyoruz. Açıklamaları görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyecilik anlayışında siyasi ayrımcılığa yer olmadığını vurgulayan Başkan, “Bir siyasi partiden seçilmiş olabilirsiniz ama hizmette ayrım yaparsanız kaybedersiniz. Kucaklayıcı olan, birleştirici olan her zaman kazanır” dedi.

“Hiçbir Belediyeye Ayrımcılık Yapılmıyor”

Siyasi hayatında hem iktidar hem muhalefet dönemlerini gördüğünü belirten Başkan, hükümetin belediyelere yaklaşımında ayrım yapılmadığını savundu.

Başkan, “İller Bankası paylarında herhangi bir belediyeye farklı uygulama yapılmıyor. Yasal borcu varsa kesinti yapılıyor, yoksa payı eksiksiz veriliyor” diye konuştu.

Geçmiş dönemlerde belediyelere siyasi ayrımcılık yapıldığını gördüğünü söyleyen Başkan, mevcut süreçte böyle bir uygulamanın olmadığını ifade etti.

“Kaynak Yönetimi Çok Önemli”

Belediyelerin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan, kaynak yönetiminin önemine dikkat çekti.

Kayseri’nin ekonomik disiplin anlayışıyla hareket ettiğini belirten Başkan, “İsraf en büyük gider kapısıdır. Evde de böyledir, belediyede de böyledir” dedi.

Tanıtım faaliyetlerinin gerekli olduğunu ancak abartılı harcamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Başkan, kamu kaynaklarının dikkatli kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

“Toplumun Önündeki İnsanlar Özel Hayatına da Dikkat Etmeli”

Kamu görevinde bulunan kişilerin topluma karşı sorumluluk taşıdığını ifade eden Başkan, belediye başkanları ve siyasetçilerin özel yaşamlarında da dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Başkan, “Toplumun kaynaklarını kullanan ve topluma hizmet eden insanlar özel hayatlarında da hassas davranmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Herkes Hukuk Önünde Hesap Verir”

Belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili de konuşan Başkan, denetim süreçlerinin tüm belediyeler için geçerli olduğunu belirtti.

Sayıştay, müfettiş ve hukuk süreçlerinin doğal olduğunu ifade eden Başkan, “Her kurum gibi belediyeler de gerektiğinde savunma yapar. Önemli olan elinizde bilgi, belge ve verilerle kendinizi doğru ifade edebilmektir” dedi.

“Belediyecilikte Ayrıştırma Değil, Hizmet Esastır”

Siyasi ayrımcılığa karşı olduklarını ifade eden Büyükkılıç, belediyelerin hizmet üretmek için var olduğunu söyledi.

Kayseri’nin son yıllarda turizmden kültüre, spordan altyapıya kadar birçok alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini belirten Büyükkılıç, şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çeken bir merkez hâline geldiğini söyledi.

“Erciyes’te Tarihin En Uzun Sezonlarından Birini Yaşadık”

Erciyes Kayak Merkezi’nde sezonun 18 Aralık’ta başladığını ve hâlen devam ettiğini belirten Büyükkılıç, bu yıl kar yağışının uzun sürmesi sayesinde en uzun kayak sezonlarından birinin yaşandığını ifade etti.

Bu sezon Erciyes Kayak Merkezi’nde 3 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını açıklayan Büyükkılıç, yalnızca Türkiye’den değil dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin Kayseri’ye geldiğini söyledi.

“Endonezya’dan, Malezya’dan, İngiltere’den, Çekya’dan, Polonya’dan, Brezilya’dan gelen misafirlerimizi görmek bizleri mutlu ediyor” diyen Büyükkılıç, charter uçuşları ve Kapadokya ile oluşturulan yeni destinasyon anlayışının turist sayısını artırdığını belirtti.

“Erciyes Dünya Standartlarında Hizmet Veriyor”

Erciyes’in 19 mekanik tesis, 41 pist ve 112 kilometrelik pist uzunluğuna sahip olduğunu ifade eden Büyükkılıç, merkezin güvenli altyapısı ve uygun fiyat politikasıyla öne çıktığını söyledi.

Erciyes’in Kayseri ve Türkiye ekonomisine yaklaşık 200 milyon Euro katkı sağladığını dile getiren Büyükkılıç, bölgede yeni otel yatırımlarının sürdüğünü ve yatak kapasitesinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

“Erciyes’i 12 Aya Yaydık”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Erciyes’i yalnızca kış turizmiyle sınırlı bırakmadığını belirten Büyükkılıç, yüksek irtifa kamp merkeziyle bölgenin dört mevsim kullanılan bir spor merkezi hâline geldiğini söyledi.

Büyükkılıç, bölgede UEFA standartlarına uygun 8 futbol sahası, olimpik yüzme havuzu, fitness merkezi, spor salonu ve atletizm pistinin bulunduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz sezon 30’un üzerinde takımın Erciyes’te kamp yaptığını belirten Başkan, Samsunspor yönetiminin elde edilen başarıda Erciyes kampının önemli katkısı olduğunu dile getirdiğini aktardı.

“Kayseri Açık Hava Müzesi Niteliğinde”

Kayseri’nin tarihî geçmişine dikkat çeken Büyükkılıç, şehrin en az 6 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu, son kazılarla bu tarihin 7 bin yıl öncesine kadar uzandığının ortaya çıktığını söyledi.

UNESCO listesinde bulunan Kültepe Kaniş-Karum kazılarında çıkan tabletlerin bu geçmişi doğruladığını belirten Büyükkılıç, Kayseri’nin farklı medeniyetlerin bıraktığı izlerle adeta açık hava müzesi görünümünde olduğunu ifade etti.

Roma, Bizans, Selçuklu, Danişmentli ve Osmanlı dönemlerinden çok sayıda eserin şehirde bulunduğunu belirten Başkan, restore edilen Kayseri Kalesi’nin de şehrin önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

“Mimar Sinan ve Gevher Nesibe Kayseri’nin Büyük Değerleri”

Dünyaca ünlü Osmanlı mimarı Mimar Sinan’ın Kayseri’den çıkmasının şehir adına büyük bir gurur olduğunu ifade eden Büyükkılıç, ayrıca dünyanın ilk tıp merkezlerinden biri kabul edilen Gevher Nesibe Şifahanesi’nin de Kayseri’de bulunduğunu hatırlattı.

“2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Olduk”

Kayseri’nin kültürel birikimi sayesinde Türksoy tarafından 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildiğini açıklayan Büyükkılıç, bu unvanın şehir adına önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Büyükkılıç, Kayseri’nin kültür, sanat ve tarih alanındaki birikimini uluslararası düzeyde daha güçlü şekilde tanıtacaklarını belirtti.

“Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Şehrin Yeni Yaşam Merkezi”

Kayseri’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin şehrin en önemli sosyal yaşam alanlarından biri hâline geldiğini söyleyen Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğündeki alanın kültürel etkinliklerden festivallere kadar birçok organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliklerde yüz binlerce vatandaşın bir araya geldiğini belirten Başkan, alanın müzeler, kütüphaneler, sosyal tesisler ve gastronomi alanlarıyla yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

“Kayseri Gastronomide de Öne Çıkıyor”

Kayseri’nin gastronomi alanında da önemli bir merkez hâline geldiğini ifade eden Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi’nde hem eğitim verildiğini hem de geleneksel lezzetlerin tanıtıldığını belirtti.

Kayseri’nin UNESCO kreatif şehirler listesinde yer aldığını kaydeden Büyükkılıç, şehrin gastronomi alanındaki marka değerinin her geçen gün arttığını söyledi.

“2029 Dünya Spor Başkenti Unvanını Aldık”

Kayseri’nin spor yatırımlarıyla dikkat çektiğini belirten Büyükkılıç, Avrupa merkezli değerlendirmeler sonucunda Kayseri’nin “2029 Dünya Spor Başkenti” unvanını almaya hak kazandığını açıkladı.

Estonya’nın başkenti Tallinn’da gerçekleştirilen sunumlarda Kayseri’nin spor altyapısının büyük beğeni topladığını ifade eden Başkan, 10 farklı ülkeden gelen heyetin şehirde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Kayseri’de 175 bin lisanslı sporcu bulunduğunu kaydeden Büyükkılıç, şehir genelinde 30’un üzerinde yüzme havuzu, tenis kortları ve çok sayıda spor tesisinin yer aldığını ifade etti.

“Yatırıma En Fazla Pay Ayıran Belediyelerden Biriyiz”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini belirten Büyükkılıç, bütçeden yatırıma en fazla pay ayıran belediyeler arasında yer aldıklarını söyledi.

Kaynak yönetiminin önemine vurgu yapan Başkan, “İsraf en büyük gider kapısıdır. Kaynaklarımızı planlı, dikkatli ve verimli şekilde kullanıyoruz” dedi.

“Kayserispor Şehrimizin Markası”

Kayserispor’un şehir için büyük bir marka olduğunu belirten Büyükkılıç, belediye olarak kulübe her zaman destek verdiklerini söyledi.

Türk futbolunda ekonomik dengesizlikler bulunduğunu ifade eden Başkan, Anadolu kulüplerinin büyük bütçeli takımlarla eşit şartlarda mücadele etmesinin kolay olmadığını dile getirdi.

Kayserispor’un yeniden güçlü şekilde ayağa kalkacağına inandığını belirten Büyükkılıç, “Kayserispor bizim için olmazsa olmaz bir değerdir” dedi.