Adalet Bakanlığı’ndan 15 Bin Kişilik Dev İstihdam Hamlesi

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde gerçekleştireceği 15 bin sözleşmeli personel alımıyla teşkilat yapısını güçlendirmeye hazırlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çok sayıda farklı kadroda personel istihdam edilecek.

Kamu personeli olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunan alım süreci, özellikle KPSS’ye giren binlerce adayın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

En Fazla Alım Zabıt Katibi ve İnfaz Koruma Memuru Kadrolarına

Bakanlık tarafından paylaşılan kadro dağılımına göre en yüksek kontenjan iki kritik alanda ayrıldı.

İşte öne çıkan kadrolar:

Zabıt Katibi: 5.259 kişi

5.259 kişi İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

4.508 kişi Destek Personeli: 1.300 kişi

1.300 kişi Mübaşir: 1.041 kişi

1.041 kişi İcra Katibi: 900 kişi

900 kişi Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

524 kişi Psikolog: 410 kişi

410 kişi Teknisyen: 322 kişi

322 kişi Büro Personeli: 316 kişi

316 kişi Hemşire: 286 kişi

286 kişi Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

Bakanlık bünyesinde toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

15 bin personel alımı için resmi başvuru takvimi henüz ilan edilmedi. Ancak Adalet Bakanlığı’nın ilan sürecini kısa süre içerisinde başlatması bekleniyor.

Başvuruların:

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet üzerinden

Diğer kadrolar için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden

online olarak alınması öngörülüyor.

Başvuru Şartlarında Neler Olacak?

Resmi kılavuz henüz yayımlanmasa da önceki alım süreçleri ve açıklamalar doğrultusunda adaylarda aranması beklenen temel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2024 KPSS’den geçerli puan almış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Başvurulan unvana göre yaş ve eğitim şartlarını taşımak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Bazı kadrolarda ayrıca uygulamalı sınav, mülakat veya fiziksel yeterlilik şartı da aranabilecek.

Bakan Gürlek’ten Açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alımların 2026 yılı içinde tamamlanacağını belirterek şu mesajı verdi:

Adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirecek bu istihdamın hem yargı camiasına hem de vatandaşlara hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.

Adaylar İlan Kılavuzunu Bekliyor

Özellikle zabıt katipliği, infaz koruma memurluğu ve mübaşirlik kadrolarına yoğun başvuru beklenirken, adaylar detaylı başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor.