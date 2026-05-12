Adalet Bakanlığı’ndan 15 Bin Kişilik Dev İstihdam Hamlesi
Adalet Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde gerçekleştireceği 15 bin sözleşmeli personel alımıyla teşkilat yapısını güçlendirmeye hazırlanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptığı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere çok sayıda farklı kadroda personel istihdam edilecek.
Kamu personeli olmak isteyen adaylar için önemli bir fırsat sunan alım süreci, özellikle KPSS’ye giren binlerce adayın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.
En Fazla Alım Zabıt Katibi ve İnfaz Koruma Memuru Kadrolarına
Bakanlık tarafından paylaşılan kadro dağılımına göre en yüksek kontenjan iki kritik alanda ayrıldı.
İşte öne çıkan kadrolar:
- Zabıt Katibi: 5.259 kişi
- İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi
- Destek Personeli: 1.300 kişi
- Mübaşir: 1.041 kişi
- İcra Katibi: 900 kişi
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi
- Psikolog: 410 kişi
- Teknisyen: 322 kişi
- Büro Personeli: 316 kişi
- Hemşire: 286 kişi
- Sosyal Çalışmacı: 90 kişi
Bakanlık bünyesinde toplam 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.
Başvurular Ne Zaman Başlayacak?
15 bin personel alımı için resmi başvuru takvimi henüz ilan edilmedi. Ancak Adalet Bakanlığı’nın ilan sürecini kısa süre içerisinde başlatması bekleniyor.
Başvuruların:
- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kadroları için e-Devlet üzerinden
- Diğer kadrolar için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden
online olarak alınması öngörülüyor.
Başvuru Şartlarında Neler Olacak?
Resmi kılavuz henüz yayımlanmasa da önceki alım süreçleri ve açıklamalar doğrultusunda adaylarda aranması beklenen temel şartlar şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- 2024 KPSS’den geçerli puan almış olmak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak
- Başvurulan unvana göre yaş ve eğitim şartlarını taşımak
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Bazı kadrolarda ayrıca uygulamalı sınav, mülakat veya fiziksel yeterlilik şartı da aranabilecek.
Bakan Gürlek’ten Açıklama
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada alımların 2026 yılı içinde tamamlanacağını belirterek şu mesajı verdi:
Adalet teşkilatının insan kaynağını güçlendirecek bu istihdamın hem yargı camiasına hem de vatandaşlara hizmet kalitesini artıracağını ifade etti.
Adaylar İlan Kılavuzunu Bekliyor
Özellikle zabıt katipliği, infaz koruma memurluğu ve mübaşirlik kadrolarına yoğun başvuru beklenirken, adaylar detaylı başvuru kılavuzunun yayımlanacağı tarihi yakından takip ediyor.