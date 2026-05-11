Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen içinde yolcu bulunmayan öğrenci servisi, Fırat Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs tamamen yandı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.