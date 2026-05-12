Türkiye’den COP31 Öncesi Uluslararası Tanıtım Hamlesi

İletişim Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye’nin COP31 hazırlıkları kapsamında ikinci “Çevre ve İklim Medya Turu”nu gerçekleştirdi. 9-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda, 12 farklı ülkeden gelen yabancı gazeteciler Türkiye’nin çevre ve iklim alanındaki projelerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

“Road to COP31: Sustainable Future International Media Program” başlığıyla düzenlenen organizasyona İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Azerbaycan, Fas ve Kuzey Makedonya’nın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 18 basın mensubu katıldı.

Hatay’da ‘Dirençli Şehirler’ Mesajı

Programın ilk durağı deprem sonrası yeniden inşa sürecinin sembol şehirlerinden Hatay oldu. “Türkiye’nin COP31 Yolculuğu: Dirençli Şehirler Programı” kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde, afet sonrası şehircilik çalışmaları ve çevresel dönüşüm projeleri yabancı medya temsilcilerine anlatıldı.

Katılımcılar ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele politikaları, sürdürülebilir şehircilik vizyonu ve COP31 hedefleri paylaşıldı.

İstanbul’da Sürdürülebilir Teknolojiler Tanıtıldı

Programın İstanbul ayağında ise dünyanın en derin ikinci üretim tesisi olarak gösterilen Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi ziyaret edildi. Burada dijital tarım teknolojileri, su verimliliği ve sürdürülebilir üretim modelleri hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen Yeşil Kampüs Festivali kapsamında çevre tırı da ziyaret edilerek gençlere yönelik çevre farkındalığı projeleri tanıtıldı.