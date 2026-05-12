RTÜK ve KVKK’dan Canlı Yayınlara Yeni Çerçeve

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında, son yıllarda sıkça tartışma konusu olan canlı yayımlanan “reality show” formatındaki gündüz kuşağı programları mercek altına alındı. Toplantıda kişisel verilerin işlenmesi, mahremiyet hakkı, kamu yararı ve yayıncılık ilkeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, dijital çağda özel hayat ile kamusal alan arasındaki sınırların giderek belirsizleştiğine dikkat çekerek, birçok vatandaşın aile içi krizlerinin, sağlık sorunlarının ve hukuki süreçlerinin milyonların gözü önünde ekranlara taşındığını söyledi.

“Reyting, İnsan Onurunun Önüne Geçemez”

Daniş, şiddet mağduru kadınlar, kayıp yakınları, sağlık sorunları yaşayan bireyler ve hassas grupların televizyon ekranlarında ifşa edilmesinin ciddi etik sorunlar doğurduğunu belirtti.

Çocuklar, gençler, zihinsel engelli bireyler ve hukuken korunması gereken kişilere ilişkin yayınlarda mutlak hassasiyet gerektiğini vurgulayan Daniş, cinsel suçları ya da kadına yönelik şiddeti normalleştiren içeriklerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“Yayıncılık bir kamu hizmetidir” diyen Daniş, ekonomik kaygılar ve reyting uğruna vatandaşların mahremiyetinin göz ardı edilemeyeceğinin altını çizdi.

“Programa Çıkmak Her Şeye Onay Vermek Değil”

RTÜK Başkanı, vatandaşların bir televizyon programına katılmasının tüm kişisel verilerinin işlenmesine otomatik onay verdiği anlamına gelmediğini belirtti.

Hazırlanan rehberin yayıncılar ve yapımcılar için cezai yaptırımlardan kaçınmaya yardımcı olacak bir kılavuz niteliğinde olduğunu ifade eden Daniş, açık rıza süreçleri, veri güvenliği, unutulma hakkı ve veri aktarımı gibi kritik konuların somut örneklerle anlatıldığını kaydetti.

KVKK: Amaç Veriyi Değil, Kişiyi Korumak

KVKK Başkanı Faruk Bilir ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun temel amacının kişilerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak olduğunu söyledi.

Kanunun veri işlemeyi yasaklamadığını ancak belirli kurallar ve etik çerçevede yürütülmesini zorunlu kıldığını belirten Bilir, hazırlanan rehberin televizyon yayıncılığı açısından önemli bir başvuru kaynağı olacağını ifade etti.

İnternet Arşivleri de Kapsamda

Toplantıda özellikle unutulma hakkına da dikkat çekildi. Uzun yıllar internet arşivlerinde kalan içeriklerin vatandaşların hayatında kalıcı dijital izler bırakmaması için teknik önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Yeni rehberin, yayın öncesinden dijital arşiv sürecine kadar tüm aşamaları kapsadığı belirtildi.