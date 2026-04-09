İddia Gündemi Sarstı

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı Uzak Şehir dizisiyle ilgili ortaya atılan iddia magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Ece Erken, “Gel Konuşalım” programında yaptığı açıklamada, Demir karakterini canlandıran Ferit Kaya’nın diziden ayrılacağını öne sürdü.

Resmi Açıklama Yok

Gündeme gelen bu iddiaların ardından ne oyuncudan ne de dizi ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu durum, ayrılık iddiasının doğruluğuna ilişkin belirsizliği korurken, izleyicilerin merakını daha da artırdı.

Hikâyede Büyük Değişim Beklentisi

Kulislere yansıyan bilgilere göre, eğer ayrılık gerçekleşirse dizinin senaryosunda önemli değişiklikler yaşanabilir.

Özellikle Demir karakterinin hikâyeden nasıl çıkarılacağı, yerine yeni bir karakter gelip gelmeyeceği, aileler arasındaki dengelerin nasıl değişeceği şimdiden tartışılmaya başlandı.

Sosyal Medyada İkiye Bölündüler

İddianın gündeme gelmesinin ardından dizinin takipçileri sosyal medyada ikiye bölündü.

Bir kesim bu ayrılığı hikâyede yenilik olarak görürken, diğer kesim ise Demir karakterinin dizinin önemli unsurlarından biri olduğunu savundu.

Son Söz: Şimdilik İddia

Ferit Kaya’nın diziden ayrılacağı yönündeki bilgiler şu an için iddia niteliğinde. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılması halinde gelişmeler netlik kazanacak.