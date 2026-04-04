Açıklanan verilere göre Kahramanmaraş için aylık ortalama tüketim baz alınarak belirlenen 1. kademe sınırı yaklaşık 271,58 metreküp olarak hesaplandı. Bu limitin aşılması durumunda aboneler otomatik olarak 2. kademeye geçecek ve daha yüksek birim fiyat üzerinden ödeme yapacak.

Tabloda yer alan diğer verilere göre kentte aylara göre tüketim değerleri de değişkenlik gösteriyor. Özellikle kış aylarında tüketimin ciddi oranda arttığı görülürken, yaz aylarında daha düşük seviyelerde kaldığı dikkat çekiyor.

Uzmanlar, yeni sistemle birlikte vatandaşların faturalarını kontrol altında tutabilmesi için tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi gerektiğini vurguluyor. Limitin aşılması halinde faturalarda ciddi artışlar yaşanabileceği belirtilirken, tasarruf önlemlerinin önemine dikkat çekiliyor.

Kademeli tarife uygulamasının, enerji tüketimini dengelemek ve yüksek tüketimi azaltmak amacıyla hayata geçirildiği ifade ediliyor.