2024 yılında 569 bin 983 olan evlenen çift sayısı, 2025’te 552 bin 237’ye geriledi. Kaba evlenme hızı binde 6,67’den binde 6,43’e düşerken, boşanma sayısı 188 bin 963’ten 193 bin 793’e yükseldi. Kaba boşanma hızı ise binde 2,21’den binde 2,26’ya çıktı.

Evlilik yaşı yükseliyor

Verilere göre Türkiye’de ilk evlenme yaşı son 25 yılda belirgin şekilde arttı. 2001 yılında erkeklerde ortalama evlenme yaşı 26, kadınlarda 22,7 iken, 2025 yılında bu yaş erkeklerde 28,5’e, kadınlarda ise 26’ya yükseldi.

Uzmanlar, özellikle kadınların eğitim ve iş hayatında daha aktif rol almasının evlilik yaşının yükselmesinde etkili olduğunu belirtiyor.

Aile yapısı küçülüyor

Türkiye’de geleneksel geniş aile yapısından uzaklaşılarak daha küçük ve parçalı hane yapısına geçiş dikkat çekiyor. Tek kişilik hanelerin artması, çocuk sayısındaki azalma ve evliliklerin gecikmesi bu dönüşümün temel nedenleri arasında yer alıyor.

Akran evlilikleri artıyor

Eşler arasındaki yaş farkının da giderek azaldığı görülüyor. 2001 yılında ortalama 3,36 yıl olan yaş farkı, 2025’te 2,47’ye geriledi. Aynı yaşta evlenen çiftlerin oranı ise yüzde 6,7’den yüzde 11,9’a yükseldi.

Boşanmaların büyük kısmı ilk 5 yılda

Boşanmaların yaklaşık yüzde 34,2’sinin evliliğin ilk 5 yılı içerisinde gerçekleştiği belirlendi. Özellikle ilk yıl ve ilk birkaç yıl içinde yaşanan ayrılıklar dikkat çekiyor.

Dava süreçleri uzuyor

Boşanma davalarının önemli bir kısmı kısa sürede sonuçlanırken, 3 yıldan uzun süren davalarda da artış gözleniyor. 2025 yılında yaklaşık 12 bin 587 boşanma davası 3 yıldan uzun sürdü.

Doğurganlık için kritik süreç

Uzmanlara göre evlenmelerin azalması ve boşanmaların artması, doğurganlık hızındaki düşüşün en önemli nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Evliliklerin gecikmesi ve çocuk sayısının azalması, nüfus artış hızını doğrudan etkiliyor.