Tarımda yeni model: Maaşlı çiftçilik

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde yürütülen model çiftlik projesi, tarımda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre proje kapsamında gençler hem eğitilecek hem de doğrudan üretime dahil edilecek.

10 üniversitenin yer aldığı projede Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), pilot uygulama merkezlerinden biri olacak.

Bekâra 2, evliye 3 asgari ücret

MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar, projeye katılan gençlere ciddi bir ekonomik destek sağlanacağını açıkladı. Çiftlik kurulduktan sonra gençlere bekârsa iki asgari ücret, evliyse üç asgari ücret maaş verilecek.

Ayrıca 5 ila 10 yıl sonunda kurulan çiftliklerin tamamen gençlere devredilmesi planlanıyor.

Hedef: 40 bin genç, 40 bin çiftlik

Projenin en dikkat çeken hedeflerinden biri ise Türkiye genelinde 40 bin çiftlik kurulması ve 40 bin gencin üretime kazandırılması. Bu sayede hem tarımsal üretimin artırılması hem de genç nüfusun köye dönüşünün teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Teknolojiyle verim artacak

Hâlihazırda Burdur’da ve bazı köylerde uygulamanın ilk örnekleri başladı. Dalgar ‘Ben bu işi yapacağım’ diyen gençlerin köylerine çiftlikler kuruluyor” diye konuştu.

Sağım robotları

Yem karma sistemleri

Gübre temizleme robotları

gibi yenilikçi uygulamalar sayesinde üretimde %20-30’a varan verim artışı hedefleniyor.

“Sorun fiyat değil, verim” vurgusu

Dalgar, tarımda asıl sorunun ürün fiyatları değil, maliyet ve verimlilik olduğunu vurguladı.

Teknoloji kullanan gençlerin aynı hayvandan daha fazla verim alabileceğini belirten Dalgar, bu modelle üreticinin kazancının artacağını ifade etti.

Çevre dostu çiftlik modeli

Projede beton yapılar yerine sökülebilir, çevreye zarar vermeyen sistemler tercih edilecek.

“Serа ahır modeli” ile kurulan çiftlikler gerektiğinde kaldırılarak arazinin eski haline döndürülmesi mümkün olacak.

Embriyo üretimiyle maliyet düşecek

Hayvancılıkta verimliliği artırmak için yerli embriyo üretimi de planlanıyor.

Yurt dışından 1000–3000 dolar arasında ithal edilen embriyoların, 100 dolar seviyesinde üretilebilmesi hedefleniyor.

Türkiye’de tarımda yeni dönem başlıyor

Uzmanlara göre bu proje;

Genç işsizliğini azaltacak

Tarımsal üretimi artıracak

Kırsal kalkınmayı hızlandıracak

stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.