Tarımda yeni model: Maaşlı çiftçilik

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öncülüğünde yürütülen model çiftlik projesi, tarımda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre proje kapsamında gençler hem eğitilecek hem de doğrudan üretime dahil edilecek.

10 üniversitenin yer aldığı projede Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), pilot uygulama merkezlerinden biri olacak.

Genc Ciftci Kredisi Nedir Sartlari Nelerdir

Bekâra 2, evliye 3 asgari ücret

MAKÜ Rektörü Hüseyin Dalgar, projeye katılan gençlere ciddi bir ekonomik destek sağlanacağını açıkladı. Çiftlik kurulduktan sonra gençlere bekârsa iki asgari ücret, evliyse üç asgari ücret maaş verilecek.

Ayrıca 5 ila 10 yıl sonunda kurulan çiftliklerin tamamen gençlere devredilmesi planlanıyor.

Hollandaciftci 770X420

Hedef: 40 bin genç, 40 bin çiftlik

Projenin en dikkat çeken hedeflerinden biri ise Türkiye genelinde 40 bin çiftlik kurulması ve 40 bin gencin üretime kazandırılması. Bu sayede hem tarımsal üretimin artırılması hem de genç nüfusun köye dönüşünün teşvik edilmesi amaçlanıyor.

2148579684

Teknolojiyle verim artacak

Hâlihazırda Burdur’da ve bazı köylerde uygulamanın ilk örnekleri başladı. Dalgar ‘Ben bu işi yapacağım’ diyen gençlerin köylerine çiftlikler kuruluyor” diye konuştu.

  • Sağım robotları
  • Yem karma sistemleri
  • Gübre temizleme robotları

gibi yenilikçi uygulamalar sayesinde üretimde %20-30’a varan verim artışı hedefleniyor.

Buyukbaş Ciftlik Kurulumu

“Sorun fiyat değil, verim” vurgusu

Dalgar, tarımda asıl sorunun ürün fiyatları değil, maliyet ve verimlilik olduğunu vurguladı.

Teknoloji kullanan gençlerin aynı hayvandan daha fazla verim alabileceğini belirten Dalgar, bu modelle üreticinin kazancının artacağını ifade etti.

Yokluk Icinde Ciftcilik Yapilmaz

Çevre dostu çiftlik modeli

Projede beton yapılar yerine sökülebilir, çevreye zarar vermeyen sistemler tercih edilecek.

“Serа ahır modeli” ile kurulan çiftlikler gerektiğinde kaldırılarak arazinin eski haline döndürülmesi mümkün olacak.

Turkiyede Kuraklik Ve Yeni Nesil Ciftcilik Yontemleri

Embriyo üretimiyle maliyet düşecek

Hayvancılıkta verimliliği artırmak için yerli embriyo üretimi de planlanıyor.

Yurt dışından 1000–3000 dolar arasında ithal edilen embriyoların, 100 dolar seviyesinde üretilebilmesi hedefleniyor.

Gencciftci1

Türkiye’de tarımda yeni dönem başlıyor

Uzmanlara göre bu proje;

  • Genç işsizliğini azaltacak
  • Tarımsal üretimi artıracak
  • Kırsal kalkınmayı hızlandıracak

stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.