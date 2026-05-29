Söbeçimen köyünde yaşayan Aybüke İnce'den haber alamayan yakınları, kayıp ihbarı yaptı.

İhbar üzerine İnce'nin bulunması için Alamettin Yaylası çevresinde jandarma, emniyet, AFAD ve gönüllü ekiplerce arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, çocuğu sabah saatlerinde evine iki kilometre mesafedeki yaylada uyurken buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, tedbir amaçlı Çayıralan Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ekipler ve gönüllülerin gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde çocuğun sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ bulunduğu bildirildi.

Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada, "Ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan bütün ekiplere de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Kaynak: AA