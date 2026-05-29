Altın fiyatları bayramın ilk gününe yükselişle başladı. Küresel piyasalarda ons altındaki değer kazancının etkisiyle gram altın da yukarı yönlü seyrini sürdürdü.

Dün günü yüzde 0,8 artışla 6 bin 630 liradan kapatan gram altın, sabah saatlerinde yükselişini sürdürerek 6 bin 670 liradan işlem gördü.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Piyasalarda aynı saatlerde;

Gram altın: 6 bin 670 TL

Çeyrek altın: 11 bin 30 TL

Cumhuriyet altını: 43 bin 913 TL

seviyelerinden alıcı buldu.

Kahramanmaraş Kapalı Çarşı’da Altın Fiyatları Yükseldi

Küresel piyasalardaki yükseliş Kapalı Çarşı fiyatlarına da yansıdı. Kahramanmaraş Kapalı Çarşı'da gram altın (külçe) 6 bin 710 TL seviyesinden işlem görürken, 22 ayar altının gramı 6 bin 610 TL olarak belirlendi.

Yeni tarihli altın fiyatlarında ise;

Çeyrek Altın: Alış 10 bin 940 TL – Satış 11 bin 240 TL

Yarım Altın: Alış 21 bin 880 TL – Satış 22 bin 480 TL

Tam Altın: Alış 43 bin 760 TL – Satış 44 bin 960 TL

Büyük Altın (25'lik): Alış 109 bin 400 TL – Satış 112 bin 400 TL

seviyelerinde işlem görüyor.

Bayram öncesi yaşanan hareketlilikle birlikte Kapalı Çarşı'da vatandaşların hem yatırım hem de düğün sezonu nedeniyle altına ilgisinin sürdüğü belirtilirken, kuyumcu esnafı fiyatlardaki dalgalanmanın küresel gelişmelere bağlı olarak devam edebileceğini ifade ediyor.

Küresel Gelişmeler Altını Destekliyor

Uzmanlara göre altın fiyatlarının yönünde en önemli belirleyici unsurların başında ABD ile İran arasındaki gelişmeler geliyor. Tarafların 60 günlük yeni bir ateşkes üzerinde uzlaşabileceğine yönelik haberler piyasalarda yakından takip edilirken, petrol fiyatlarındaki gerileme de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Brent petrol fiyatlarının son haftaların en düşük seviyelerine gerilemesi, enflasyon baskısının azalabileceği beklentisini güçlendirirken, bu durum küresel piyasalarda yeni fiyatlamaları beraberinde getirdi.

Analistler, önümüzdeki günlerde merkez bankalarının faiz politikaları ve küresel jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.