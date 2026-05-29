Programın ilk bölümünde Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, bakanlık bürokratları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programa, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da video konferans yöntemiyle katılarak personelin bayramını tebrik etti.

Bayramlaşma programının ardından yapımı devam eden Kahramanmaraş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hizmet Binası’nı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Polat, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın koordinasyonunda yürütülen yatırımın son durumu hakkında kapsamlı bir brifing alan Polat, Kahramanmaraş’a yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Polat daha sonra Arslanbey Yangın Müdahale Merkezi’ni ziyaret ederek bayram gününde görevlerinin başında bulunan Orman Genel Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

Yangınlara ilk müdahalede görev yapan kara gücü ekiplerine teşekkür eden Polat, Yeşil Vatan’ın korunması için fedakârca görev yapan tüm personelin bayramını kutladı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş’a ilk acil müdahale helikopteri teslim edilirken, Haziran ayında yüksek su taşıma kapasiteli 2 yangın söndürme helikopterinin daha hizmete alınacağı bildirildi. Ayrıca Adana’da konuşlandırılan 4 su atma uçağı da ihtiyaç halinde bölgeye destek verecek.

