Kurban Etleri İçin Yoğun Mesai

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte Kahramanmaraş’ta et çekim ve parçalama hizmeti veren işletmelerde hareketlilik arttı. Kurban kesimlerini tamamlayan vatandaşlar, etlerini kıyma, kuşbaşı ve farklı şekillerde hazırlatmak için işletmelerin yolunu tuttu.

Özellikle bayramın ikinci gününden itibaren yoğunluğun belirgin şekilde arttığını belirten işletmeciler, gün boyunca vatandaşların taleplerine yetişmeye çalıştıklarını ifade etti.

Yoğunluk Geçen Yıllara Göre Daha Fazla

İşletme sahipleri, bu yılki talebin önceki bayramlara göre daha yoğun olduğunu belirterek, ilk günün kurban kesimleriyle geçtiğini, sonraki günlerde ise et çekim, parçalama ve paketleme işlemlerinin ön plana çıktığını söyledi.

Bayram boyunca yoğun mesai yapan çalışanlar, vatandaşların işlemlerini kısa sürede tamamlayabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Uzmanlardan Kurban Eti Uyarısı

Uzman kasaplar, kurban etinin muhafazası konusunda vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. Kesim sonrası etin hemen buzdolabına konulmaması gerektiğini belirten işletmeciler, etin belirli bir süre dinlendirilmesinin hem lezzet hem de saklama koşulları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Hareketlilik Bir Hafta Sürebilir

Bayram süresince yaşanan yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. İşletmeciler, et çekim ve parçalama işlemlerinin bayram sonrasındaki birkaç gün boyunca da süreceğini ifade etti.

Kurban Bayramı’nın geleneksel telaşlarından biri olan et hazırlama süreci, kent genelinde hareketliliğini sürdürüyor.