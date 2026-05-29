Şehitler Bayramda da Unutulmadı

Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı’nın en anlamlı ziyaret noktalarından biri yine şehitlikler oldu. Bayramın ilk günlerinden itibaren şehit mezarlıklarına gelen aileler, evlatlarını, eşlerini ve yakınlarını dualarla andı.

Ellerinde çiçeklerle kabir başlarına gelen şehit yakınları, Kur’an-ı Kerim okuyarak şehitler için dua etti. Ziyaretler sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, bazı aileler gözyaşlarına hâkim olamadı.

Dualar Kahraman Şehitler İçin Yükseldi

Vatandaşlar da bayram ziyaretleri kapsamında şehitliklere gelerek vatan uğruna canlarını feda eden kahramanları rahmet ve minnetle andı. Kabirler başında edilen dualar ve okunan Kur’an-ı Kerim, şehitliklerde manevi bir atmosfer oluşturdu.

Birlik ve Beraberlik Duygusu Öne Çıktı

Bayramların huzur ve güven içerisinde yaşanabilmesi için canlarını ortaya koyan şehitler, bu bayramda da unutulmadı. Şehitliklerde oluşan manevi atmosfer, birlik, beraberlik ve vefa duygularını bir kez daha ön plana çıkardı.

Kahramanmaraşlılar, bayram sevincini yaşarken bir yandan da vatan için can veren kahraman şehitleri dualarla yad ederek minnetlerini gösterdi.