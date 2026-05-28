Edinilen bilgiye göre olay, 28 Mayıs 2026 günü saat 14.48 sıralarında Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi, Savruk Şelalesi mevkiinde meydana geldi.

62 yaşındaki S. A., Ceyhan Nehri kenarında balık tutmaya çalıştığı esnada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti. Azgın sulara düşen talihsiz adam, kısa sürede akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler Seferber Oldu

Olayın ardından kaybolan vatandaşı bulabilmek için bölgede adeta zamanla yarış başlatıldı.

Arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye:

1 AFAD Timi, 2 İtfaiye Ekibi, 2 Asayiş Timi sevk edildi.

Ekiplerin nehir yatağı boyunca ve su altında başlattığı yoğun arama çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.