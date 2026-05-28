Kahramanmaraş’ta Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Valilik koordinesinde düzenlenen programda şehir protokolü ile vatandaşlar bayramın manevi atmosferinde bir araya geldi.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajlarının ön plana çıktığı programda samimi görüntüler oluştu. Milletvekilleri, belediye başkanları, kurum temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaşarak Kurban Bayramı’nın manevi iklimini birlikte yaşadı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, bayram süresince güvenlik güçlerinin sahada görev başında olduğunu belirterek vatandaşlara trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri de yaptıkları konuşmalarda, şehrin her geçen gün daha güçlü şekilde toparlandığını ifade ederek, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması adına çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Bayramlaşma programı, vatandaşların protokol üyeleriyle sohbet edip bayramlaşmasının ardından sona erdi.