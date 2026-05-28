Kahramanmaraş’ın önemli ticaret merkezlerinden biri olan Tarihi Kapalı Çarşı’da Kurban Bayramı’nın ilk ve ikinci gününde sakinlik hâkim oldu. Arife gününe kadar yoğun alışveriş hareketliliğinin yaşandığı tarihi çarşı, bayramın başlamasıyla birlikte sessiz bir atmosfere büründü.

Bayram alışverişi telaşının sona ermesiyle birlikte çarşıdaki insan yoğunluğu büyük ölçüde azalırken, iş yerlerinin büyük bölümünün kapalı olduğu görüldü. Açık olan az sayıdaki dükkânda ise sakinlik dikkat çekti.

Arife gününe kadar yoğun mesai yapan esnaflar, Kurban Bayramı dolayısıyla kepenk kapatarak bayram tatiline çıktı. Tarihi çarşıda oluşan sessizlik, bayramın huzurlu atmosferini yansıttı.

Yıl boyunca vatandaşların uğrak noktaları arasında yer alan Kapalı Çarşı’da, bayram sonrası yeniden hareketliliğin başlaması bekleniyor.