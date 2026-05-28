Türkiye’nin farklı illerinden Kahramanmaraş’a gelen besiciler, bu yıl satışlardan memnun olduklarını ifade etti. Kurbanlık hayvanlara ilginin beklentilerin üzerinde olduğunu belirten üreticiler, pazardaki hareketliliğin bayramın ikinci gününde de devam ettiğini söyledi.

Canlı hayvan borsasında gün boyu süren satışlarda özellikle sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı ve istedikleri özelliklerde hayvan bulabilmek için erken saatlerde pazara geldi.

Pazarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkların satışları sürerken, alıcılarla satıcılar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşandı. Besiciler, bu yıl hayvan arzında herhangi bir sorun yaşanmadığını ve satışların genel anlamda beklentileri karşıladığını dile getirdi.

Kurban Bayramı boyunca hareketliliğin devam etmesi beklenen canlı hayvan borsasında, vatandaşların alışverişlerini rahat bir ortamda gerçekleştirebilmesi için gerekli tedbirlerin sürdürüldüğü belirtildi.