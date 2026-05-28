Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin merkezi Elbistan’da geçen “Aşk ve Enkaz” filmi, istemediği bir evliliğe hazırlanan genç bir kadının depremle birlikte değişen hayatını konu alıyor.

Yapımcılığını Zeki Sincar ve Kürşat Güçlü’nün üstlendiği, senaryosu ve yönetmenliği Ali Ayyıldız’a ait film, deprem öncesi ve sonrasında yaşananları bir aşk hikâyesi üzerinden anlatıyor. Çekimleri Elbistan’da tamamlanan yapım, yalnızca yıkımı değil insanların kayıplarını, umutlarını ve yeniden hayata tutunma mücadelelerini de ekrana taşıyor.

Yapım ekibi, hikâyenin binalardan çok insan hayatlarındaki değişime odaklandığını belirtirken; oyuncular da depremin yarattığı acının ve kayıpların derinliğine dikkat çekiyor. Film, yakın zamanda sinemaseverlerle buluşacak.