Gerçekleştirilen ziyarete Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Dr. İrfan Karatutlu, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de katıldı.

Bayramın manevi atmosferinde gerçekleşen ziyarette heyet, huzurevinde kalan yaşlılarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı. Samimi sohbetlerin yaşandığı programda büyüklerin talep ve temennileri de dinlendi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, büyüklerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu vurgulayarak, “Kurban Bayramı’nın ilk gününde büyüklerimizle bir araya gelmek, onların hayır dualarını almak bizler için son derece kıymetli. Şehit Hakan Duyğal Huzurevi’nde kalan kıymetli büyüklerimizin yüzündeki tebessüme ortak olmak en büyük mutluluklarımızdan biri oldu” dedi.

Başkan Görgel açıklamasında, “Büyüklerimiz, hayat tecrübeleriyle toplumumuzun hafızası ve en değerli emanetleridir. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman onların yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya ve kendilerini yalnız hissettirmemeye gayret ediyoruz. Büyüklerimizin yaşam standartlarını yükseltmek ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bayram ziyaretinde duygu dolu anlar yaşanırken, huzurevi sakinleri de gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.