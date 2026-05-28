Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği geleneksel bayramlaşma töreninde üyelerini bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda iş dünyası temsilcileri bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

Samimi bir ortamda geçen buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verilirken, sektör temsilcileri görüş alışverişinde bulundu. Program, iş dünyasının dayanışma ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş iş dünyasının gelenekselleşmiş bayram buluşması, bu yıl da yoğun ilgi görerek sektör Program kapsamında KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu. Kurban bayramının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Buluntu, Kahramanmaraş iş dünyasının ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutladı.