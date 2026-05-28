AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı’nda Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Parti teşkilatı ile vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Kurban ibadetlerini yerine getiren partililer, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında bir araya geldi. Programa AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayramlaşma programında protokol üyeleri, partililer ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak Kurban Bayramı’nı kutladı. Samimi görüntülerin oluştuğu programda bayramın manevi atmosferi hep birlikte yaşandı.

Programda yapılan konuşmalarda Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren önemli günlerden biri olduğu vurgulanırken, vatandaşların bayramı tebrik edildi.

Yoğun katılımın olduğu bayramlaşma programı, sohbetler ve hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.