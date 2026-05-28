Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yoğun şekilde sürdürülen asfalt seferberliği kapsamında Elbistan’da kapsamlı bir yol yenileme çalışması başlatıldı.

İlçenin ulaşım açısından en önemli arterlerinden biri olan Pınarbaşı Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarına başlandı.

İlçe merkezinin en yoğun kullanılan güzergâhları arasında yer alan Pınarbaşı Caddesi, yürütülen çalışmalar kapsamında baştan sona yenileniyor.

Toplam 2,5 kilometre uzunluğundaki cadde, modern asfaltla kaplanarak daha güvenli ve konforlu bir ulaşım standardına kavuşturulacak.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında mevcut yol zemini iyileştirilirken, asfalt serimi de etaplar halinde gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde, yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

İlçenin ulaşım yükünü büyük ölçüde taşıyan Pınarbaşı Caddesi, gün içerisinde yoğun araç ve yaya trafiğine ev sahipliği yapıyor.

Bu nedenle gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmasının hem trafik güvenliği hem de ulaşım konforu açısından önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Yenilenen asfalt sayesinde sürücüler daha konforlu bir seyahat imkânına kavuşurken, yol üzerindeki deformasyonların giderilmesiyle araç kullanım güvenliği de artırılmış olacak. Ayrıca cadde üzerindeki ulaşım akışının daha düzenli hale gelmesi hedefleniyor.